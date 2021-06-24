الأهلي حكاية تتحكي في رواية.. فمن سيفعلها؟

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الأهلي حكاية تتحكي في رواية.. فمن سيفعلها؟
الخميس 24/يونيو/2021 - 09:58 م
ياسمين علاء - إيمان علاء
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أيام وليالي تفصلنا عن "العاشرة يا أهلي"، الجميع في الإنتظار لحسم اللقب، هناك اضطراب يسيطر على جميع الجماهير الأهلاوية، وذلك لأن كان هناك أمال شديدة لديهم لحضور هذا الحدث التاريخي الذي يقام يوم السبت المقبل، بين المارد الأحمر والترجي التونسي، والذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء، في دوري أبطال إفريقيا، ويحتضن اللقاء ملعب الإنتاج الحربي.
فالجميع يفتقد الإحتفالات التي كانت تقام في الاستاد، لتشجيع لاعبي الفريق الأحمر، ليملأهم الحماس، لتقديم أفضل ما لديهم من الخدمات أمام المنافس، ليقولون ها نحن هنا، نستمتع بتشجيع الجماهير وتسيطر علينا تلك الكلمات التي تتغلغل في أذهاننا، لنجعل الجميع يخرج من الاستاد تغمرهم السعادة.
فلابد أن يعزف جميع لاعبي الأهلي الحانهم في أرضية الملعب لتعويض غياب الجماهير، وتقديم مباراة تليق بهم، فمنذ غياب الجماهير عن حضور مبارياتهم المفضلة، تأثرت بعض الأندية بعدم الحماس وترتب على ذلك، معاناة بعض الأندية من الحصول على عدد قليل من البطولات.
ويؤثر أيضا غيابهم فنياً على أداء اللاعبين، فالجميع على أهب الاستعداد لتعويض ذلك الغياب، ويسعى لاعبي الأهلي لتقديم" العاشرة"على طبق من ذهب لكل عشاق الأحمر، لتضاف في دولاب البطولات في الجزيرة، وتزداد البطولات بطولة جديدة تدون في التاريخ.
فبين الفشل والنجاح، توجد خطوة واحدة، فالبقاء على القمة أصعب من الوصول إليها، ذلك القانون الذي يسعى إليه لاعبي الأهلي، للحفاظ على رونقه في حصد الكثير من البطولات وعدم الإستغناء أو التغافل عن أي بطولة.
فيستعد لاعبي الأهلي لتجهيز جميع أسلحتهم، للدخول في معركة السبت المقبل، بقيادة موسيماني في مباراة العودة، عقب الفوز الذي استطاع أن يحسمه الأحمر في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف بأقدام اللاعب المتألق محمد شريف.
فمن سيفعلها هذه الليلة، التي يتمناها الجميع إن تنتهي بفوز أحمر، مطعم بنكهة "العاشرة"، وعلى الجانب الأخر تسيطر حالة من الحزن الشديد على جماهير ولاعبي الترجي التونسي عقب الهزيمة التي تلقوها، فيبحثون عن مخرج في مباراة العودة للخروج من هذه الأزمة، ووضع فخ للأحمر لصيده في شباكه.
كما صرحت صحيفة"فوتبول تونسيزيان"، أن رئيس النادي التونسي حمدي المؤدب، قام برفع الحالة المعنوية لدى اللاعبين والجهاز الفني، لإستعادة مهاراتهم مرة ثانية، وذلك عقب خروجهم من المباراة في حالة إحباط شديد.
وصرحت الصحيفة أن ثلاثي الترجي، حمدي النقاز وفوسيني كوليبالي وخالد عبد الباسط لاعبي الترجي تلقوا درسا قاسيا و انتقادات كثيرة من جماهير الفريق،وذلك بسبب سوء الأداء أمام الأهلي والخروج من المباراة بدون أهداف.
فعقب أن عم على الجماهير حالة من الإحباط، فمن سيفعلها، ويلقي درس قاسي للأخر، ويقول ها أنا هنا؟، ننتظر الأيام لتحدد من سيفعلها.
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