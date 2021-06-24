الأهلي حكاية تتحكي في رواية.. فمن سيفعلها؟

أيام وليالي تفصلنا عن "العاشرة يا أهلي"، الجميع في الإنتظار لحسم اللقب، هناك اضطراب يسيطر على جميع الجماهير الأهلاوية، وذلك لأن كان هناك أمال شديدة لديهم لحضور هذا الحدث التاريخي الذي يقام يوم السبت المقبل، بين المارد الأحمر والترجي التونسي، والذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء، في دوري أبطال إفريقيا، ويحتضن اللقاء ملعب الإنتاج الحربي.





فالجميع يفتقد الإحتفالات التي كانت تقام في الاستاد، لتشجيع لاعبي الفريق الأحمر، ليملأهم الحماس، لتقديم أفضل ما لديهم من الخدمات أمام المنافس، ليقولون ها نحن هنا، نستمتع بتشجيع الجماهير وتسيطر علينا تلك الكلمات التي تتغلغل في أذهاننا، لنجعل الجميع يخرج من الاستاد تغمرهم السعادة.





فلابد أن يعزف جميع لاعبي الأهلي الحانهم في أرضية الملعب لتعويض غياب الجماهير، وتقديم مباراة تليق بهم، فمنذ غياب الجماهير عن حضور مبارياتهم المفضلة، تأثرت بعض الأندية بعدم الحماس وترتب على ذلك، معاناة بعض الأندية من الحصول على عدد قليل من البطولات.





ويؤثر أيضا غيابهم فنياً على أداء اللاعبين، فالجميع على أهب الاستعداد لتعويض ذلك الغياب، ويسعى لاعبي الأهلي لتقديم" العاشرة"على طبق من ذهب لكل عشاق الأحمر، لتضاف في دولاب البطولات في الجزيرة، وتزداد البطولات بطولة جديدة تدون في التاريخ.





فبين الفشل والنجاح، توجد خطوة واحدة، فالبقاء على القمة أصعب من الوصول إليها، ذلك القانون الذي يسعى إليه لاعبي الأهلي، للحفاظ على رونقه في حصد الكثير من البطولات وعدم الإستغناء أو التغافل عن أي بطولة.





فيستعد لاعبي الأهلي لتجهيز جميع أسلحتهم، للدخول في معركة السبت المقبل، بقيادة موسيماني في مباراة العودة، عقب الفوز الذي استطاع أن يحسمه الأحمر في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف بأقدام اللاعب المتألق محمد شريف.





فمن سيفعلها هذه الليلة، التي يتمناها الجميع إن تنتهي بفوز أحمر، مطعم بنكهة "العاشرة"، وعلى الجانب الأخر تسيطر حالة من الحزن الشديد على جماهير ولاعبي الترجي التونسي عقب الهزيمة التي تلقوها، فيبحثون عن مخرج في مباراة العودة للخروج من هذه الأزمة، ووضع فخ للأحمر لصيده في شباكه.





كما صرحت صحيفة"فوتبول تونسيزيان"، أن رئيس النادي التونسي حمدي المؤدب، قام برفع الحالة المعنوية لدى اللاعبين والجهاز الفني، لإستعادة مهاراتهم مرة ثانية، وذلك عقب خروجهم من المباراة في حالة إحباط شديد.





وصرحت الصحيفة أن ثلاثي الترجي، حمدي النقاز وفوسيني كوليبالي وخالد عبد الباسط لاعبي الترجي تلقوا درسا قاسيا و انتقادات كثيرة من جماهير الفريق،وذلك بسبب سوء الأداء أمام الأهلي والخروج من المباراة بدون أهداف.





فعقب أن عم على الجماهير حالة من الإحباط، فمن سيفعلها، ويلقي درس قاسي للأخر، ويقول ها أنا هنا؟، ننتظر الأيام لتحدد من سيفعلها.