خاص.. الأهلي يرحب باحتراف نجمه في حالة واحدة





كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن موقف النادي من رحيل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا بالموسم الجاري.





وكانت تقارير أشارت إلى أن اللاعب يمتلك عدة عروض خارجية من أجل الاحتراف، وتحديدًا من نادي رين الفرنسي وبعض العروض التركية والخليجية.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الإدارة لم تمانع رحيل ريان للاحتراف الخارجي، خاصةً أنه لا يزال صغير السن ويمتلك قدرات تؤهله للعب في الدوريات الخارجية.





وأضاف: "الأهلي سيوافق في حالة واحدة على احتراف اللاعب، وهو أن يكون العرض مناسب من الناحية المادية ولإمكانيات اللاعب التي يتمتع بها".





وتابع: "النادي الأهلي يرفض فكرة عروض المعايشة من الدوريات الخارجية، ويتمسك بخروج اللاعب حال وصول عرض رسمي وليس للمعايشة".





وكان ريان انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بالموسم الجاري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ويحتل صدارة ترتيب الدوري العام.



