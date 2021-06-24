بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد نجمه

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الألماني نيكولاس زوله نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في صيف 2022.





وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن النجم الألماني البالغ من العمر 25 عاماً أصبح قريبا للغاية من تجديد عقده مع العملاق البافاري.





ولفتت الصحيفة الألمانية أن زوله ارتبط مؤخراً بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه على رأسها تشيلسي الإنجليزي ولكن يبدو أن النجم الألماني في طريقه لتجديد عقده.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن زوله يلعب في بايرن ميونخ منذ عام 2017 قادماً من هوفنهايم وخاض مع الفريق البافاري حتى الآن 133 مباراة في جميع البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.