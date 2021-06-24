منتخب تونس يفوز على نظيره الأوزبكاي في بطولة كأس العرب للشباب

فاز منتخب تونس للشباب لكرة القدم على نظيره منتخب أوزبكستان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليًا في مصر.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب تونس إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الرابعة، فيما ظل منتخب أوزبكستان في المركز الرابع والأخير بدون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة المنتخب السعودي واليمني التي ستنطلق في وقت لاحق اليوم.