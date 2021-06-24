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موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يبحث عشاق وجماهير كرة القدم في القارة السمراء، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره الترجي الرياضي التونسي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي، نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد حقق الفوز أمام نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتونس.

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