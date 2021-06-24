إبراهيم عيسى: زيادة حوادث القطارات مجنونة وتكشف الاهمال

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حوادث القطارات لم تعد شئ من الممكن تجاهله، وأن حوادث القطارات تتوالى وأصبحنا غير قادرين على المبالغة أو المجاملة في مثل هذه الحوادث، كما أنها زيادة الحوادث مجنونة وتكشف قمة الإهمال.



وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أخر حادث قطار في اسكندرية تسبب في 40 إصابة، وسبقه حادث بنها وحلون وأسوان في أخر 10 أيام.



وتابع: "عدد حوادث القطارات ينمو بشكل كبير ويزيد، كما أن هناك تدهور كبير في شكل حوداث القطارات"، مشددًا على أن الخطأ في حوادث القطارات بسبب الإدارة، كما أن عدد الحوادث في عام 2015 كان بها 12 ألف حادث، و2016 كانت 12 ألف حادث قطار، بينما أنفجرت عام 2017 لتصل لـ17 ألف حادث قطار، و2018 وصلت لـ20 ألاف وفى عام 2019 لـ18 ألف حادث.