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تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترجي التونسي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة التي ستجمع بين الأهلي صاحب الأرض، والترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى...محمد الشناوي في خط الدفاع.. علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق 
في خط الوسط.. عمرو السولية، اليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة وفي الهجوم.. محمد شريف

يشار إلى أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، أمام الترجي في تونس.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا لأهلي ضد الترجي

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