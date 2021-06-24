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أسامة ربيع عن أزمة السفينة الجانحة: "رب ضارة نافعة"

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:31 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
هدى عبدالرازق
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أزمة السفينة الجانحة أعاد النظر إلى أهمية مصر وقناة السويس، معلقا: "رب ضارة نافعة"، حيث شعر العالم كله بأهمية قناة السويس.

وأشار "ربيع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك 422 سفينة انتظرت 6 أيام بسبب السفينة الجانحة، ولم يفكروا في إتخاذ طرق بديلة، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد منافس لقناة السويس.

ولفت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن هناك 18 ألف و500 سفينة عبرت قناة السويس، ووقوع حادثة أو اثنين أمر طبيعي.

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