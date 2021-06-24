عرض الأثار المضبوطة مع البرلمانى السابق علاء حسانين على لجنة أثرية

قررت جهات التحقيق المختصة فى واقعة ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين و14 أخرين، لاتهامهم في قضية آثار بمصر القديمة، عرض الأثار المضبوطة مع المتهمين على على لجنة أثرية للتأكد من أثريته من عدم،



وكانت أجهزة أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامة في قضية آثار حيث وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الإتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه برفقة 14 شخصا آخرين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى حيازة المتهم كميات من الآثار، كما توصلت إلى أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها؛ وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعدد من شركائه.



وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.