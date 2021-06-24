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مباحثات مشتركة بين فرنسا والعراق حول جهود التحالف الدولى للقضاء على الإرهاب

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي استمرار جهود التحالف الدولي لإسناد العراق للقضاء على الإرهاب، فيما أكدت باريس دعمها الكامل لسيادة بغداد وحفظ استقرارها.


وقال بيان أصدره رئيس مجلس النواب "إن الحلبوسي التقى اليوم وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية في مبنى وزارة الدفاع الفرنسية وعقبها جلسة مباحثات".


وتم خلال اللقاء- بحسب البيان- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على دعم الحكومة العراقية في المجال العسكري لتعزيز قدرات الجيش العراقي، واستمرار جهود التحالف الدولي لإسناد العراق في الدعم الفني واللوجستي والاستخباري، للقضاء على الإرهاب والتطرف، وكذلك ناقش اللقاء ضرورة حفظ أمن البعثات الدبلوماسية في العراق.


من جهتها، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية دعم بلادها الكامل لسيادة العراق وحفظ استقراره، والحرص على تعزيز سبل التعاون الاستراتيجي وتمتين العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا.


وكان رئيس البرلمان العراقي قد التقى اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان، حيث شدد خلال اللقاء أهمية الدعم الفرنسي للحكومة العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي فضلا عن بذل مزيد من الجهود فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم وغلق المخيمات وإعادة الاستقرار.

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