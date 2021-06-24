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تفاصيل تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقرت إدارة الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، على قيمة عقد تجديد التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع المارد الأحمر.
وينتهي عقد معلول َع الأهلي بنهاية الموسم القادم، صيف 2022.

ويحصل معلول مع الأهلي على 900 ألف دولار في الموسم الواحد، لكن إدارة الأهلي قررت رفع قيمة عقده الجديد إلى مليرن و 100 ألف دولار في الموسم، تقديرا لما قدمه اللاعب التونسي مع الفريق الأحمر خلال ال5 سنوات الماضية.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن تجديد عقد معلول عقب نهاية دوري أبطال أفريقيا، حيث من المتوقع أن يجدد عامين قادمين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة.

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