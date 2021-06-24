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ارتياح بصفوف بنى سويف عقب عودة مدافع الفريق للتدريبات

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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ساد الارتياح أروقة الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى عقب عودة حسن عبده مدافع الفريق لأداء التدريبات اليومية الجماعية .

وكان حسن عبده مدافع بنى سويف قد غاب عن صفوف الفريق فترة طويلة عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي بمباراة الفريق أمام الشرقية للدخان بالاسبوع الاول من المسابقة .

وأجرى اللاعب عملية جراحية بإشراف الدكتور أحمد رزق وبمتابعة الجهاز الطبي للفريق بقيادة الثنائى احمد سعودى ووائل محمد عطية .

وشارك اللاعب فى تدريبات فردية ثم حصل على الموافقة بالمشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق عقب تأكد تعافيه من إلاصابة .

وشكلت عودة اللاعب ارتياح لدى محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون املا فى الاستفادة من قدرات اللاعب خلال الفترة القادمة وقبل بداية الموسم الجديد .

ويواصل بنى سويف أداء تدريباته اليومية فى إطار الاستعداد لمواجهة شقيقه تليفونات بنى سويف بالجولة 29 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

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