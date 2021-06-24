ارتياح بصفوف بنى سويف عقب عودة مدافع الفريق للتدريبات









ساد الارتياح أروقة الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى عقب عودة حسن عبده مدافع الفريق لأداء التدريبات اليومية الجماعية .



وكان حسن عبده مدافع بنى سويف قد غاب عن صفوف الفريق فترة طويلة عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي بمباراة الفريق أمام الشرقية للدخان بالاسبوع الاول من المسابقة .



وأجرى اللاعب عملية جراحية بإشراف الدكتور أحمد رزق وبمتابعة الجهاز الطبي للفريق بقيادة الثنائى احمد سعودى ووائل محمد عطية .



وشارك اللاعب فى تدريبات فردية ثم حصل على الموافقة بالمشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق عقب تأكد تعافيه من إلاصابة .



وشكلت عودة اللاعب ارتياح لدى محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون املا فى الاستفادة من قدرات اللاعب خلال الفترة القادمة وقبل بداية الموسم الجديد .



ويواصل بنى سويف أداء تدريباته اليومية فى إطار الاستعداد لمواجهة شقيقه تليفونات بنى سويف بالجولة 29 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى .