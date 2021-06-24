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لهذا السبب.. القبض علي " تفاهه" الطفل الشهير بفيلم "بليه ودماغه العالية"

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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 استطاعت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على "صلاح. م" لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثرت على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر.

وتبين أنه هذا هو الطفل الشهير الذي ظهر في فيلم " بليه ودماغه العالية " مع الفنان محمد هنيدي مجسدًا دور أحد أطفال الشوارع، وبعد تفتيشه عثرت الاجهزة الامنية على 50 جرامًا من مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.



قامت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت تحريات رجال المباحث البحث في الواقعة لاستكمال التحقيقات.

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