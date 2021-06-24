"الحجر الصحي" يكشف تفاصيل السماح للمطعمين ضد كورونا بدخول البلاد بدون PCR

قال الدكتور أيمن إمام، رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي، إن وزارة الصحة سمحت للقادمين من الخارج المطعمين ضد كورونا باللقاحات المعتمدة من الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.



وأضاف "إمام" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية أن اللقاحات المعتمدة هي سبع لقاحات تتمثل في استرازينكا، فايزر، مودرينا، سينوفارم، سينوفاك، اسبوتنيك، جونسون آند جونسون.



وأشار إلى أنه يجب على القادمين من الخارج مراعاة 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات قبل السماح لهم بالدخول حتى تكون حققت الاستجابة المناعية المطلوبة.



وأوضح أن من لم يتلقى اللقاح ويريد الدخول من المطارات المصرية القيام بعمل المسحة داخل المطارات وهو إجراء قائم منذ شهور ومعمول به منذ فتح المطارات في يوليو من العام الماضي.