عثر بحوزته على هيروين.. القبض على "تفاهة" طفل فيلم "بلية ودماغه العالية"

القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على "صلاح. م" وشهرته "تفاهة"، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر.



وبتفتيشه عثر بحوزته على نحو 50 جرامًا من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.



وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.



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