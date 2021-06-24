جامعة كفرالشيخ ضمن أفضل 183 جامعة حديثة ضمن تصنيف التايمز





أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ عن ظهور جامعة كفرالشيخ ضمن أفضل 183 جامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الحديثة، إذ احتلت المرتبة 183 عالميا واحتلت المركز الرابع محليًا.



و أكد رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.



وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الناشئة يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم "البيئة التعليمية"، البحث "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة"و الاستشهادات "تأثير البحث"و النظرة الدولية للجامعه "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث ودخل الصناعة " ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع".



وأضاف د. دسوقي أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.



فيما تواصل كليات جامعة كفرالشيخ امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد طبقا لخطة المجلس الأعلى للجامعات وإدارة الجامعة، وتعقد الامتحانات في 16 كلية وهي كليات الزراعة والتجارة والتربية النوعية والتربية والهندسة والصيدلة والآداب والتربية الرياضية والعلوم والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري وطب الفم والأسنان والحاسبات والمعلومات والألسن والثروة السمكية.



وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في مختلف الكليات والمعاهد والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها في أول يونيو، ولم يتم رصد أية مشكلات أو معوقات نتيجة لتنفيذ خطة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة.



وأضاف د. دسوقي بأنه وجه عمداء الكليات بضرورة الإلتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات وإجراء عمليات التطهير يوميًا في الأماكن التي تجرى بها الامتحانات كافة وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.



وأشار رئيس الجامعة إلى إعداد لجان خاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم وتسخير إمكانيات الجامعة لتوفير كافة الخدمات الممكنة للطلاب.