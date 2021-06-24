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مصطفى محمد يضغط لإقناع إدارة جالطة سراي بتمثيل مصر في طوكيو

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:01 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
علي خلاف
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يواصل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي جالطة سراي التركي، محاولاته لإقناع مسؤولي ناديه بالموافقة على تمثيل منتخب مصر الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

مصطفى محمد يبحث المشاركة في طوكيو 

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب قد تواصل مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي جالطه سراي التركي من أجل معرفة إمكانية مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو المقرر لها 22 يوليو المقبل.

ورفضت إدارة جالطة سراي التركية من قبل  مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب الأوليمبي، وما زالت الاتصالات قائمة بين مسؤولي الجبلاية واللاعب من أجل إقناع الأتراك بالموافقة على مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

من جانبه أكد مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية لم تتسلم أى رد رسمي من نادي جالاتا سراى التركي بشأن مشاركة مصطفى محمد مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو سواء بالموافقة أو الرفض.

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