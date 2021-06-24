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الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:31 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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حسم مسئولو الأهلي أولى صفقات الفريق الصيفية، بعد التعاقد مع كريم فؤاد رسميا ظهير النجوم المعار لفريق إنبي لنهاية الموسم الحالي.

وأنهت إدارة الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، الاتفاق مع إدارة النجوم بالحصول على خدمات كريم فؤاد مقابل 15 مليون جنيه.

وكان فؤاد قد وقع على استمارة رغبة للفريق الأحمر في يناير الماضي، بعد أن تألق بشكل ملحوظ في دوري هذا الموسم مع الفريق البترولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة.

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