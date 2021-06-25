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الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:00 ص
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
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يسعى نادي الزمالك، للتعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واوضحت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك، تخطط للحصول على خدمات عمرو جمال، مهاجم الأهلي، المعار إلى صفوف طلائع الجيش.

وأشارت التقارير إلى أن الإدارة تنتظر الضوء الأخضر من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، لعقد جلسة مع اللاعب وحسم الصفقة.

وهناك رغبة لدى اللاعب بالعودة إلى صفوف الأهلي، بعد انتهاء إعارته، إلا أنه حتى الآن لم يتم حسم مصيره بشكل نهائي.

ويحظى عمرو جمال أيضا باهتمام من جانب نادي الوصل الإماراتي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حسب ما كشف وكيله.

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