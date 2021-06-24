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2 طن للفدان.. تعرف على طريقة زراعة فاكهة العنب وحجم الإنتاج

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال فرحات على، مساعد مدير الإنتاج، بإحدى مزارع العنب، إنه عند زراعة شجر العنب، يفضل شراء شتلة صغيرة مطعمة على أصل قوى سواء (رمزي، فريدم)، وهي أصول مصرية، يتم تطعيمها في المشتل وتركها سنة، ثم تتم زراعتها في شهر فبراير لأنه الوقت المثالي لزراعتها.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن زراعة العنب تأخذ 18 شهرًا، ثم تطرح بشائرها 2 طن لكل فدان، مشيرًا إلى أن العوامل الجوية، تؤثر على المحصول وليس توقيت جني الثمار.

وأشار إلى أنّ فدان العنب يحتوى على 700 شجرة، وينتج من 11 إلى 12 طنًا، لافتا إلى أنه أنواع فاخرة يتم تصديرها للخارج وأخرى محلية منها عنب البناتي الأبيض والعنب الأحمر.

وأردف أن أسعار فاكهة العنب الآن تعتبر معقولة مشيرًا إلى أن السوق وجودة المحصول هما اللذان يحددان السعر، والمزارع هو الذي يقرر الجني عند نسبة سكر محددة، يأمل في الحصول عليها.


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