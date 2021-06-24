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الكهرباء تكشف عن موعد تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:35 م
فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء
شيماء حسن
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علق أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على التفاصيل المتعلقة بتطبيق أسعار شرائح الكهرباء بدءً من الخميس القادم، قائلًا "إن تحريك أسعار الكهرباء وفق لخطة أعلنها وزير الكهرباء لمدة 5 سنوات تنتهي مع 2025".

وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية مساء اليوم الخميس أنه سيتم تحريك الأسعار الأقل من 1000 كيلو وات، مشيرًا إلى أن الأسعار فوق الـ1000 كيلو وات ثابت ولن يتم تحريكها.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تم اتخاذ قرار رفع الدعم عن الكهرباء وجه بأن يكون هذا على مراحل حتى لا يتم الثقل على كاهل المواطن مرة واحدة.

وأوضح أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على فاتورة استهلاك يوليو المقبل، مؤكدًا أنه سيظل هناك دعم تبادلي في قطاع الكهرباء من المواطنين كثيفي الاستهلاك إلى المواطنين قليلي الاستهلاك.


وفي ذات السياق قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن أسعار شرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل ليست جديدة، حيث تم الإعلان العام الماضي عن خريطة أسعار الكهرباء لمدة 5 سنوات قادمة، معلقا: "الزيادة مش جديدة، دي حاجة معروفة".

وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه تم تثبيت أسعار الطاقة الكهربائية للجهد العالي والفائق والمتوسط لمدة 5 سنوات، وهو ما يخدم القطاع الصناعي، ويخلق مناخ مستقر للصناعة في مصر.

وأوضح أن تم مد فترة رفع الدعم على الكهرباء حتى 2025، منوها بأن هذه الزيادات ستطبق على استهلاكات شهر يوليو، كان من المفترض أن يطبق في مدة أقل ولكن تم تأجيله.

ولفت إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن انجازات الحكومة في قطاع الكهرباء، وسيتم تناول أسعار شرائح الكهرباء بالتفصيل، معلقا: "نعمل على أن يكون هناك شفافية كاملة في الإعلان عن التفاصيل".

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