قبل ملحمة القاهرة.. كيف يتخطي النادي الأهلي عقبة الترجي التونسي





يضرب المارد الأحمر النادي الأهلي موعداً بالغ الأهمية مع أبناء نسور قرطاج نادي الترجي التونسي في مباراة حسم الصعود لنهائي القارة الأفريقية يوم السبت المقبل في إياب دور النصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علي إستاد القاهره الدولي ، في مباراة يصفها جمهور الترجي التونسي بأنها مباراة الثأر من النادي الأهلي .



حيث أستطع النادي الأهلي أعط الترجي ضربة شبة قاضية في عقر داره بعدما حقق الأهلي إنتصار غاليً وثمينً بعد فوزه علي الترجي بنتيجة هدف مقابل لاشيء ،أحرزه نجم الفريق وقائد هجوم الأهلي محمد شريف على ملعب حمادى العقربى بمدينة رادس فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.



وشهدت مباراة الذهاب اضطرابات أمنية علي أرضية الملعب من قبل الجماهير التونسية ،أثناء احماء لاعبي المارد الأحمر علي أرضية الملعب ،مما أدي الأمن إلي إطلاق غاز مثيل للدموع ومما سبب اختناق لبعض اللاعبين وضيق في التنفس ، مما أطر حكم المباراة تأجيل صفارة بداية المباراة إلي ساعة أخري .



تتميز مباريات الأهلي والترجي بالمتعة والإثارة و المشدات العصبية داخل أرضية الملعب لانها بين فريقين من أكبر فرق القارة السمراء ، توقعاتها خارج الحسابات



ومن هذا المنطلق أجريت "بوابة الفجر الرياضي" الحديث مع بعض النجم الكبار داخل مصر لمعرفة توقعاتهم لمباراة الإياب ، وكيف يتخطي المارد الأحمر عقب الترجي في في إسناد القاهرة ؟؟



بدأ الشيخ طه اسماعيل لاعب النادي الأهلي السابق والمحلل في قناة أون تايم سبورت للفجر قائلاً " النتيجة فى علم الغيب يجب أن يعد الاعبين نفسيا بأنها مباراة البطولة وننسى أننا سجلنا هدفا فى المباراة السابقة



وأكد "طه اسماعيل" لـ "الفجر" ، هذه المباراة اخطر وأصعب من السابقة سنقابل سيناريوهات محثملة اذا بدا الترجى محافظا ولا يجازف من البداية كى لا يتلقى هدفا يصعب الأمور ويلعب على المرتدات ويحافظ على ١/. ثم يجازف فى اخر نصف ساعة واحتمال وممكن يهاجم من البداية ،احتمال ممكن استخدام أطوال لاعبيه فى العرضيات واحتمال كيف يحضر ويواجه كل الاحتمالات بتكتيكات فورية ندعو له والأهلي بالتوفيق ان شاء الله



في هذا الصدد ذكر الكابتن "وسام اسماعيل " نجم مصر والمقاولون العرب السابق لـ"الفجر " بمشئية الله الأهلي سيتأهل للنهائي و علي ما اعتقد أن موسيماني هيأمن وهيستغل الاندفاع الهجومي للترجي لتعويض نتيجه الذهاب وهيستغل المساحات اللي هتظهر في خط ظهر الترجي والاعتماد علي سرعات محمد شريف وطاهر وصلاح محسن .





وفي نفس السياق ، أوضح الكابتن " محمد كمونة " نجم الزمالك السابق لـ"الفجر" موسيماني لازم يأمن كويس وميندفعش للهجوم يستغلها الترجي لأن الترجي بيلعب في المساحات الفاضيه كويس جداً وعندة لاعبين هدافين يقدرة في ثانيه يحرزة أهداف خصوصا فريق معندوش حاجه يبكي عليها هيلعب هجومي شرس



وأوضح "محمد كمونة" التشكيلة الأمثل لخوض هذه المباراة وكنت علي النحو التالي

الشناوى ، رامي ربيعه ، بدر بنون ، أيمن اشرف ، معلول حمدي ، فتحي ديانج ، السوليه ، حسين الشحات، كهربا ، شريف ، وكان اختياري لكهربا لسرعة في المساحة التي ستظهر في ظهر الاعبين وقوته في الالتحامات .