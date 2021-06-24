أمين الأعلى للآثار: التأكد من أثرية 114 قطعة مستردة وعودتها إلى مصر قريبًا

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه تم فحص 114 قطعة أثرية والتأكد من أثريتها وإثبات ملكيتها وأنها تم سرقتهم نتيجة الحفر خلسة وتم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.



جاء ذلك تعليقًا على 114 قطعة أثرية تسلمتها السفارة المصرية بباريس أمس، كان قد تم سرقتها و تهريبها إلى فرنسا، وذلك بحضور السيد المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و شعبان عبد الجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الاعلى للاثار.



أكد أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا والتى نجحت السلطات المصرية في استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، سوف تعود في القريب العاجل الى أرض الوطن.



وأشاد بالتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، و السلطات القضائية الفرنسية و فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثرى والحضارى، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.



وأكد ان هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنها نتيجة الحفر خلسة.