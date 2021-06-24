مفاجأة نجوم الأرجنتين لـ"ميسي" في عيد ميلاده الـ 34

فاجأ لاعبو منتخب الأرجنتين، اليوم الخميس، زميلهم النجم ليونيل ميسي بمجموعة من الهدايا بمناسبة عيد ميلاده الـ34، الذي تزامن مع مشاركتهم في بطولة " كوبا أمريكا" المقامة بالبرازيل.





وانتشر مقطع فيديو لنجوم منتخب "التانغو" أثناء دخولهم غرفة ليونيل ميسي رفقة سيرخيو أجويرو، وقدموا لميسي هدايا عيد ميلاده، متمنين السعادة للاعب الذي فاز بكل الألقاب الممكنة فرديا وجماعيا، ويبحث عن أول ألقابه مع المنتخب الأرجنتيني.





ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه منتخب تشيلي، ويليهما منتخب باراغواي في المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بعد مباراتين، ومن ثم الأوروغواي في المركز الرابع برصيد نقطة بعد مباراتين، وبوليفيا في المركز الخامس الأخير من دون نقاط بعد مباراتين.



