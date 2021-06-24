رامي رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز









وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس تعليقًا على هذه الأنباء "لعله فأل خير، ولكن في حقيقة الأمر أن النجمة دلال عبد العزيز انتقلت من غرفة في الرعاية إلى غرفة أخرى في الرعاية المركزة".









وأضاف "الأنباء التي ترددت بشأن قيامها بالتحرك بمساعدة المحيطين لها غير صحيحة، لأن الحالة الصحية لها لا تسمح لها بالتحرك أو أن يحصل أي نوع من المجهود، وندعو الله أن نشهد هذه الحالة الصحية، ولكن حالتها الآن لا يمكن أن توصف بأنها تشهد تحسن كبير أو استقرار".



وتابع "هناك بعض المطبات التي تحدث في حالتها الصحية، ونرجو الاستمرار في الدعاء لله أن ينعم عليها بالشفا العاجل وتحسن يخلينا مطمئنين، ونناشد الزملاء الصحفيين التحقق من الأخبار قبل نشرها".





كشف الإعلامي رامي رضوان، آخر تطورات الحالية الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد الأنباء التي تردد بشأن انتقالها من العناية المركزة إلى غرفة عادية وتحسن كبير في حالتها الصحية.