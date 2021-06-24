تعرف على تاريخ مواجهات منتخبات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)





تبدأ مبارايات الدور الـ 16 ببطولة اليورو الأوروبي يوم 26 يونيه القادم حيث تأهلت المنتخبات الاَتية ( ويلز، الدنمارك، إيطاليا، النمسا، هولندا، التشيك، بلجيكا، البرتغال، كرواتيا، أسبانيا، فرنسا، سويسرا، إنجلترا، ألمانيا، السويد، أوكرانيا ) ، لنتعرف على تاريخ مواجهات هذه المنتخبات في السنين الأخيرة.





من المقرر أن يلتقي منتخب الدنمارك بمنتخب ويلز يوم 26 يونيه القادم في تمام الساعة السادسة مساء.

المواجهات السابقة :

- التقى منتخب الدنمارك بويلز عام 2018 بدوري الأمم وانتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الدنمارك.

- والتقوا أيضا بالعام ذاته ببطولة دوري الأمم وانتهت المباراة بنتيجة 0-2 لصالح الدنمارك.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب هولندا بمنتخب التشيك يوم 27 يونيه في تمام الساعة السادسة مساء.

المواجهات السابقة :

- التقوا عام 2014 في تصفيات بطولة اليورو الأوروبي وانتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح التشيك.

- والتقوا عام 2015 في تصفيات بطولة اليورو الأوروبي أيضًا وانتهت المباراة بنتيجة 2-3 لصالح التشيك.





وسوف يلتقي منتخب بلجيكا بمنتخب البرتغال يوم 27 يونيه في تمام الساعة التاسعة مساء.

المواجهات السابقة :

- التقوا عام 2018 في مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين.

- والتقوا عام 2016 في مباراة ودية أيضًا انتهت بنتيجة 1-2 لصالح البرتغال.





ويلتقي منتخب كرواتيا بمنتخب أسبانيا يوم 28 يونيه في تمام الساعة السادسة مساء.

المواجهات السابقة :

- التقوا عام 2018 ببطولة دوري الأمم وانتهت المباراة بنتيجة 0-6 لصالح المنتخب الأسباني.

- والتقوا عام 2016 ببطولة اليورو الأوروبي وانتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح كرواتيا.





ويلتقي منتخب فرنسا بمنتخب سويسرا يوم 28 يونيه في تمام الساعة التاسعة مساء.

المواجهات السابقة :

- التقوا عام 2014 بكأس العالم وانتهت المباراة بنتيجة 2-5 لصالح فرنسا.

- والتقوا عام 2016 ببطولة اليورو الأوروبي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي للمنتخبين.





ويلتقي منتخب إنجلترا بألمانيا يوم 29 يونيه في تمام الساعة السادسة مساء.

المواجهات السابقة :

- التقوا عام 2016 في مباراة ودية انتهت بفوز إنجلترا بنتيجة 2-3.





ويلتقي منتخب السويد بأوكرانيا يوم 29 يونيه في تمام الساعة التاسعة مساء.

المواجهات السابقة :

- التقوا عام 2019 بتصفيات بطولة أوروبا تحت 19 عام وانتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح أوكرانيا.