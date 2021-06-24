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مواجهات قوية لكوكاكولا وبورتو والداخلية والقناة في صراع القمة بالقسم الثاني

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تقام في الرابعة من عصر الجمعة 8 مواجهات قوية وحاسمة للصعود والهبوط بالمجموعة الثانية ، في منافسات الجولة رقم 29 بدورى القسم الثاني
ويقدم الفجر الرياضي مواجهات الجولة كالتالي ..

1- كوكاكولا مع السكة الحديد

يحتضن ملعب نادي المقاولون العرب مواجهه مرتقبة بين فريق كوكاكولا متصدر المجموعة بقيادة تأمر مصطفى برصيد 46 نقطة مع فريق السكة الحديد صاحب المركز الحادي عشر بقيادة جمعه مشهور برصيد 35 نقطة.

حقق فريق كوكاكولا الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2-بورتو مع بتروجت

يشهد استاذ الجيش بالسويس لقاء مرتقب بين فريق بورتو وصيف المجموعة بقيادة أشرف توفيق برصيد 45 نقطة مع فريق بتروجت صاحب المركز الثامن بقيادة ربيع ياسين برصيد
37 نقطة.

شهد الدور الاول فوز فريق بورتو بهدفين مقابل هدف.

3- القناة مع المريخ

يصطدم فريق القناة صاحب المركز الرابع بقيادة محمد صلاح برصيد 43 نقطة بفريق المريخ صاحب المركز العاشر بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 35 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

4- الزرقا مع الداخلية

يستضيف فريق الزرقا صاحب الثالث عشر بقيادة ايمن الجمل برصيد 33 نقطة فريق الداخلية صاحب المركز الثالث بقيادة سيد عيد برصيد 44 نقطة.

وحقق فريق الداخلية الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

5- النجوم مع الترسانة

يلتقي فريق النجوم صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 28 نقطة مع فريق الترسانة صاحب المركز السادس بقيادة هانى العقبي برصيد 39 نقطة.

وحقق فريق النجوم الفوز بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه في الدور الأول
.
6- النصر مع منتخب السويس

يواجه فريق النصر صاحب المركز الخامس بقيادة طارق السيد برصيد 41 نقطة فريق منتخب السويس صاحب المركز السابع بقيادة أيمن المزين برصيد 38 نقطة.

وشهد الدور الاول فوز فريق النصر خارج الديار بهدفين مقابل هدف.
7- سرس الليان مع زد إف سي

يحل فريق زد إف سي صاحب المركز التاسع بقيادة اسماعيل يوسف برصيد 36 نقطة ضيفاً على فريق سرس الليان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة عبد الحميد سلامة برصيد 30 نقطة
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

8- طنطا مع جمهورية شبين

يخوض فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 34 نقطة لقاء مرتقب وهامة مع فريق طنطا متذيل المجموعة بقيادة وليد المحروقي برصيد 22 نقطة.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

ترتيب المجموعة
1- كوكاكولا 46 نقطة
2- بورتو 45 نقطة
3- الداخلية 44 نقطة
4- القناة 43 نقطة
5- النصر 41 نقطة
6- الترسانة 39 نقطة
7- منتخب السويس 38 نقطة
8- بتروجت 37 نقطة
9- زد إف سي 36 نقطة
10- المريخ 35 نقطة
11- السكة 35 نقطة
12- جمهورية شبين 34 نقطة
13- الزرقا 33 نقطة
14- سرس الليان 30 نقطة
15- النجوم 28 نقطة
16- طنطا 22 نقطة

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