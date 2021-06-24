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رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"جيهان السادات"

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الإعلامي رامي رضوان، آخر تطورات الحالية الصحية، للسيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد انتشار بعض الأنباء عن تدهور حالتها الصحية مؤخرًا.

وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم: "السيدة جيهان السادات كانت في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل رحلة علاجية، وعندما عادت تعرضت لوعكة صحية شديدة استدعى أن تنتقل إلى المستشفى منذ أسبوعين وذلك على عهدة أسرتها".

وفي ذات السياق كشف اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، تفاصيل تعرض جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا إنها في حالة جيدة وتتحسن، وستعود لمنزلها عن قريب.

وأضاف "السادات"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنها شعرت بالتعب منذ 3 أيام، وكانت بحاجة لعناية طبية مركزة، لافتًا إلى أن الفريق الطبي طمأنهم على حالتها.

وتابع مشيدًا بها: "طول عمرها عاشت وطنية ومخلصة وأمينة وناكرة للذات ومعينة لمن حولها، وبارة لزوجها وأولادها، ممكن تضحي بمصالحها عشان خاطر راحة أولادها وزوجها، وتحرص على تنفيذ الخدمات لكل من يطلب منها".

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