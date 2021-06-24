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بيراميدز يخوض أول تدريباته بكازبلانكا الجمعة بملعب نادي الرجاء

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز خوض أولى تدريباته في مدينة كازبلانكا المغربية في الثامنة من مساء الجمعة على ملعب نادي الرجاء المغربي، الذي يبعد دقائق عن مقر فندق إقامته.


ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

ووصلت بعثة نادي بيراميدز لمدينة الدار البيضاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد حيث توجهت مباشرة لمقر فندق الإقامة بوسط مدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في التاسعة من مساء السبت على مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة الهامة لحسم أحد طرفي المباراة النهائية.

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