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هاني الناظر يكشف حقيقة تسبب مزيلات العرق في الإصابة بـ سرطان الثدي

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نفى الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، ما تردد بشأن أن استخدام مزيل العرق يسبب سرطان الثدي للسيدات، مشيرا إلى أن هذا الكلام تخريف علمي.

وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه من الضروري شرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على صحة الجسم، معلقا: "المياه سر الحياة"، حيث أن المياه هامة للسمع والبصر والكلى والكبد وتمنع الجلطات، وتساعد على زيادة الخصوبة، وتقوي العظام.

وأضاف أستاذ الأمراض الجلدية، أنه يجب تناول ما لا يقل عن 3 لتر مياه يوميا، منوها بأن المياه تحمي من الكثير من الأمراض، وتعطي نضارة للوجه.

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