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خبير: الاتحاد الإفريقي بدأ خطوات جدية لحل أزمة سد النهضة

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عبد الوهاب الطيب الخبير في شؤون القرن الإفريقي، إن الاتحاد الإفريقي بدأ خطوات جدية لحل أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن ملف سد النهضة قضية عالمية وإقليمية لا تحتمل التعامل فيها بمصالح دولة واحدة فقط.

وأضاف الخبير في شؤون القرن الإفريقي، في حديثه لبرنامج "مدار الغد"، عبر قناة "الغد"، أن سد النهضة له تأثير كبير على مسألة القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن الملف بـ 3 دول محورية هي مصر والسودان وإثيوبيا والمسألة تتعلق بالمياه وهي وحياة.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي طالب الدول الثلاث بالعودة لطاولة المفاوضات من جديد، مبينا أن إثيوبيا ترى في الاتحاد الإفريقي القائد لمسار المفاوضات بخلاف مصر والسودان اللذان يرغبان في وجود أطراف دولية وإقليمية في المفاوضات لضمان الاتفاق.

كما أكد الخبير في شئون القرن الإفريقي، أن مصر والسودان يسعيان إلى أن يكون الاتفاق قانوني ملزم، موضحا أنها مسألة لا تحتمل التعامل فيها بمزاجية الدول.

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