نيابة المنيا تقرر حبس قاتل أولاد عمه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد

أمر المستشار حازم الشريف رئيس نيابة أبوقرقاص حبس المتهم بقتل اولاد عمه 4ايام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض سنجة اشرف على التحقيقات المستشار تامر مطيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا حيث أجرى المتهم معاينة تصويرية لارتكاب واقعة قتل ابن عمه وزوجة ابن عمه الثانى وإصابة زوجة عمه وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة اللواء محمد ضبش مساعد المدير للأمن والعقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى جنوب المنيا والمقدم خالد شحاته وكيل فرع البحث خشية من فتك أسرة الجانى منه

تفاصيل الحادث

وتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من العميد محمد عبدالله مأمور مركز شرطة أبوقرقاص يفيد قيام عاطل 32سنه مقيم عرب السلطان حسن بقتل أبناء عمه.

القبض على نائب الجن

في ضربة جديدة للأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القت قوات الامن القبض على تشكيل عصابي للتنقيب والإتجار في الآثار، يتزعمه النائب البرلماني السابق علاء حسانين المعروفة إعلاميا بنائب الجن والعفاريت.

قائمة المضبوطات الأثرية

وضبطت القوات201 قطعة آثرية تنتمي لأسر فرعونية متعددة، وكذا العصرين الروماني واليوناني، تتضمن تماثيل مختلفة الاحجام والأشكال وكذا الواح من توابيت خشبية.



وعثرت القوات على ادوات الحفر المستخدمة في التنقيب عن الآثار وشملت المضبوطات تماثيل جنسية وجنائزية ولوحين خشبيين منقوش عليهما باللغة الهيروغليفية، و36 تمثال تتراوح أطوالها ما بين 8 إلى 12 سم.



وشملت المضبوطات 4 تمثال أوشابتى نصفي، وتمثال خشبى طوله 40 سم على هيئة اوزورية، و2 تمثال من البرونز، تمثال حجرى مقسوم إلى نصفين، تمثال أوشابتى من المرمر، رأس تمثال لمهرج يعود للعصر اليونانى، تمثال حجرى جنسى يعود للعصر اليونانى



ةضبطت القوات 52 عمله مختلفه الأشكالتعود إلى العصرين اليونانى والرومانى، 6 عملات من البرونز، قنبلة نفط فخار تعود للعصر الإسلامى، مائدة قرابين فرعونية، مجموعة من التمائم تمثل الالهه المختلفة،24 نموذج اوامر مختلفة، 6 قطع من الفخار على شكل اناء صغير، تمثال جنائزى صغير الحجم غير مكتمل.

