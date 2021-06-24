عاجل.. الزمالك يعلن تجديد عقد نجم الفريق





نجحت لجنة الزمالك المكلفة بإدارة شؤون النادي، برئاسة حسين لبيب في تجديد عقد نجم الفريق أحمد السيد زيزو حتى عام 2025.





وشهدت الأيام الأخيرة بالزمالك تحركات واسعة من جانب مسئولي النادي، من أجل حسم تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة،ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.





ويحتل الفريق الأول بنادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة.