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بطلة الحضن الشهير مع نبيلة مكرم: "مشاعرنا اختلطت"

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت كريمان مزيد، تفاصيل الصورة التي انتشرت لها والسفيرة نبيلة مكرم تحتضنها في أحد المطاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "كريمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج"مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "أنا بشتغل في أحد المطاعم، وكنا عارفين أن فيه أشخاص مهمين جايين في المطعم، وشوفتها من ظهرها وعرفتها".

وأضافت "سألت وتأكدت أنها السفيرة نبيلة مكرم، وقولت للمدير إني أعرفها وعايزة أسلم عليها، بس كنت مكسوفة، وهو جه معايا، وأول ما ذهبت لها، وعرفتها بيا بعد خلع الماسك، قامت من على الكرسي وحضنتني، وأنا كمان مكنتش قادرة أسيبها، ومشاعرنا اختلطت ما بين العياط والضحك".

وفي تصريحات سابقة كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل الصورة التي نشرتها الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحضن فتاة شابة في أحد المطاعم وتبكي.

وقالت "نبيلة" إنه أثناء عملها كقنصلية مصر في روما، توفيت والدة هذه الفتاة وكان عمرها 4 سنوات ووصلت شكوى من جد الفتاة الذي أراد استرجاعها بعد أن تم إيداعه في أحد دور الرعاية في روما لمدة خمس سنوات.

وأضافت "وصلت شكوى إلى القنصلية المصرية، وبدأنا في البحث عن الفتاة، وعندما وجدنها كانت لا تتحدث العربية مرعوبة من ترك مكانها وبيتها والرجوع لمكان مجهول بالنسبة لها، وكانت لا تعلم أي شيء عن مصر أو أهلها، وحاولت التقرب منها من خلال احتفالية مع أطفال أولاد الدبلوماسيين في السفارة".

وتابعت "نسقت مع منظمة الهجرة الدولية لدفع مصروفات المدرسة الايطالية في مصر لتطمئن على استكمال مراحل تعليم الفتاة، وتم تسليمها إلى جدها، ولكن بعدها بفترة توفى الجد وقامت على رعايتها أخصائية اجتماعية وسيتم متابعة حالتها الآن".

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وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بوابة الفجر الفجر

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