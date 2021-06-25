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الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة المقاصة في الدوري

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة الموافق 25/6/2021 في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم  برصيد 58 نقطة.

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