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أحمد مكي يستعرض لياقته البدينة
الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:14 ص
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان أحمد مكي متابعيه وجمهوره، صورة جديدة له وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر أحمد مكي وهو يؤدي تدريبات شاقة من الصحراء برفع كاوتش كبير لرفع لياقته البدنية.
وظهر أحمد مكي وهو يؤدي تدريبات شاقة من الصحراء برفع كاوتش كبير لرفع لياقته البدنية.
ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهور مكي ومحبيه، حيث شاركها الكثيرون بكثافة عبر السوشيال ميديا.
يذكر أن أحمد مكي شارك في بطولة مسلسل الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.
يذكر أن أحمد مكي شارك في بطولة مسلسل الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.
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