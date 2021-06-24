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أول تعليق من نجم الزمالك بعد تجديد عقده
الخميس 24/يونيو/2021 - 11:49 م
محمد زويد
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نجحت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تجديد عقد نجم الفريق الملكي أحمد السيد زيزو والحصول على خدماته لمدة ثلاث أعوام بالإضافة إلى العام المتبقي في عقده ليظل في خدمة النادي حتي عام 2025.
وقال زيزو بعد التجديد للملكي :"مبسوط جداً بالتجديد مع الزمالك حاجة بالنسبالى مهمة انى اكمل في الزمالك خاصة مع كمية الضغوطات اللى كانت عليا والكلام على التوقيع لأندية تانية ودى حاجة كانت مزعلانى من الجمهور" .
وأضاف :" كنت مقدر جمهور الزمالك وبعمل حاجات من وراه وبرفض عروض كتير وكنت بزعل منهم على قد حبي ليهم ومبروك عليا التجديد 3 سنوات للزمالك".
وتابع :"كان فيه فترة فيها سوء حظ بالنسبة لي مع انى كنت بجتهد فيها واللاعب اللى بيعلب في نادي كبير بيقدر يرجع بسرعة".
وأختتم نجم الفريق حديثة قائلا "عندنا مواجهات هامة في الدوري والكاس ونسعى للتتويج بيهم".
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