أول تعليق من نجم الزمالك بعد تجديد عقده





وقال زيزو بعد التجديد للملكي :"مبسوط جداً بالتجديد مع الزمالك حاجة بالنسبالى مهمة انى اكمل في الزمالك خاصة مع كمية الضغوطات اللى كانت عليا والكلام على التوقيع لأندية تانية ودى حاجة كانت مزعلانى من الجمهور" .





وأضاف :" كنت مقدر جمهور الزمالك وبعمل حاجات من وراه وبرفض عروض كتير وكنت بزعل منهم على قد حبي ليهم ومبروك عليا التجديد 3 سنوات للزمالك".





وتابع :"كان فيه فترة فيها سوء حظ بالنسبة لي مع انى كنت بجتهد فيها واللاعب اللى بيعلب في نادي كبير بيقدر يرجع بسرعة".





وأختتم نجم الفريق حديثة قائلا "عندنا مواجهات هامة في الدوري والكاس ونسعى للتتويج بيهم".

نجحت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تجديد عقد نجم الفريق الملكي أحمد السيد زيزو والحصول على خدماته لمدة ثلاث أعوام بالإضافة إلى العام المتبقي في عقده ليظل في خدمة النادي حتي عام 2025.