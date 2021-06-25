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أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-6-2021.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ليربح سعر الجرام زيادة بنحو 3 جنيهات بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بلغ 45 جنيها للجرام خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك عى خلفية تراجع أسعار الذهب العالمية بأكثر من 3% لتخسر الأونصة أكثر من 100 دولار في تداولات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم:

الذهب من عيار 21 سعر 776 جنيها.

سجل عيار  18 سعر 665.25 جنيه.

الذهب عيار 24 سعر 886.75 جنيه.

الجنيه الذهب بـ6208 جنيها.

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