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أحدث ظهور للنجمة الكبيرة فيروز.. والجمهور يعلق "جارة القمر"
الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:41 ص
ولاء عبد الناصر
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شاركت ريما الرحباني ابنة الفنانة فيروز، صورة لها برفقة والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".
وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كببر، كما علق البعض قائلًا:"الماضي والحاضر والمستقبل.. فيروز حاضرة في كل الأزمان "، فيما كتب أخر:"جارة القمر و ريما الحِِندقٌة، ولا يوجد وصف".
وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بفيروس كورونا قبل أن تنفي أسرتها هذه الأنباء لاحقا.
وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كببر، كما علق البعض قائلًا:"الماضي والحاضر والمستقبل.. فيروز حاضرة في كل الأزمان "، فيما كتب أخر:"جارة القمر و ريما الحِِندقٌة، ولا يوجد وصف".
وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بفيروس كورونا قبل أن تنفي أسرتها هذه الأنباء لاحقا.
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