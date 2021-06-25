Advertisements

أحدث ظهور للنجمة الكبيرة فيروز.. والجمهور يعلق "جارة القمر"

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:41 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شاركت ريما الرحباني ابنة الفنانة فيروز، صورة لها برفقة والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كببر، كما علق البعض قائلًا:"الماضي والحاضر والمستقبل.. فيروز حاضرة في كل الأزمان "، فيما كتب أخر:"جارة القمر و ريما الحِِندقٌة، ولا يوجد وصف".

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بفيروس كورونا قبل أن تنفي أسرتها هذه الأنباء لاحقا.

أخبار تهمك

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا

منذ 34 دقيقة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. الأهلي يرحب باحتراف نجمه في حالة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر يكشف الموعد المتوقع لـ الموجة الرابعة من كورونا

منذ ساعة الا ربع

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 9 ساعات

جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:19 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

07:40 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

12:00 ص

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى