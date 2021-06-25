أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 25-6-2021

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة، في البنوك المصرية مع بداية الأجازة بالقطاع المصرفي بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه الاسبوع الماضي.













أسعار الدولار اليوم :









سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





15.58 جنيه للشراء.





15.71 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





15.58 جنيه للشراء.





15.68 جنيه للبيع.

















سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





15.59 جنيه للشراء.





15.69 جنيه للبيع.

















سعر الدولار فى بنك القاهرة





15.58 جنيه للشراء.





15.68 جنيه للبيع.

















سعر الدولار فى بنك مصر





15.58 جنيه للشراء.





15.68 جنيه للبيع.

















سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"





15.6 جنيه للشراء.





15.7 جنيه للبيع.