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والد زيزو يوجه رسالة عبر "الفجر الرياضي" بعد تجديد عقد نجم الزمالك
الخميس 24/يونيو/2021 - 11:56 م
رامي بشاي
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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي حتى عام ٢٠٢٤.
وعقدت اللجنة جلسة مع اللاعب ووالده اليوم من اجل إنهاء المفاوضات والتوقيع على تجديد العقود بشكل رسمي.
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد عقدت أكثر من جلسة مع اللاعب ووالده خلال الأيام القليلة الماضية من اجل مناقشة ملف تجديد عقد اللاعب.
وقال والد أحمد سيد زيزو في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": احب أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة التي تدير نادي الزمالك، فهم رجال محترمين وأصحاب كلمة ومبدأ ويعشقون الزمالك بالفعل".
وأضاف :"زيزو جدد عقده ٣ مواسم مع نادي الزمالك حتى عام ٢٠٢٤، تم الإتفاق مع اللجنة على كل شيء منذ الجلسة الأولى والإعلان تم اليوم بسبب تجهيز العقود والأوراق".
وتابع :"أحب أقول لجماهير نادي الزمالك اللجنة تحاول أن تفعل كل شئ لمصلحة النادي".
واختتم حديثه قائلا :"زيزو إبن نادي الزمالك وهو سعيد ومستقر في الفريق وكان يجب رد الجميل للنادي، لأن الزمالك صاحب فضل عليه".
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