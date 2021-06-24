والد زيزو يوجه رسالة عبر "الفجر الرياضي" بعد تجديد عقد نجم الزمالك





وعقدت اللجنة جلسة مع اللاعب ووالده اليوم من اجل إنهاء المفاوضات والتوقيع على تجديد العقود بشكل رسمي.





وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد عقدت أكثر من جلسة مع اللاعب ووالده خلال الأيام القليلة الماضية من اجل مناقشة ملف تجديد عقد اللاعب.





وقال والد أحمد سيد زيزو في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": احب أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة التي تدير نادي الزمالك، فهم رجال محترمين وأصحاب كلمة ومبدأ ويعشقون الزمالك بالفعل".





وأضاف :"زيزو جدد عقده ٣ مواسم مع نادي الزمالك حتى عام ٢٠٢٤، تم الإتفاق مع اللجنة على كل شيء منذ الجلسة الأولى والإعلان تم اليوم بسبب تجهيز العقود والأوراق".





وتابع :"أحب أقول لجماهير نادي الزمالك اللجنة تحاول أن تفعل كل شئ لمصلحة النادي".





واختتم حديثه قائلا :"زيزو إبن نادي الزمالك وهو سعيد ومستقر في الفريق وكان يجب رد الجميل للنادي، لأن الزمالك صاحب فضل عليه".

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي حتى عام ٢٠٢٤.