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هاني الناظر يكشف الموعد المتوقع لـ الموجة الرابعة من كورونا

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن ارتفاع درجات الحرارة أثر بالفعل في فيروس كورونا، متوقعا انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يوليو،معلقا: "هنودع الموجة الثالثة من كورونا".
وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة يقلل من حجم انتشار الفيروس، منوها بأنه اذا تعرضنا لموجة رابعة من كورونا ستكون في أواخر شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، وقد تكون ضعيفة خاصة مع الإقبال على الحصول على اللقاح، منوها بأنه يرى أن نهاية 2021 هو نهاية فيروس كورونا كوباء عالميا، والحياة ستعود لطبيعتها في 2022.
وأضاف أستاذ الأمراض الجلدية، أنه يمكن رفع أدا الجهاز المناعي بالتعرض لأشعة الشمس في الخامسة مساءا لمدة نصف ساعة، وشرب كميات كبيرة من المياه، وتناول ملعقة عسل يوميا، وملعة زيت زيتون قبل الغذاء على معدة فارغة، مشددا على أهمية تناول طبق سلطة يوميا مضاف إليه ورق السلق والسبانخ.

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