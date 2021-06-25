إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث متفرقة ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، فى 3 حوادث متفرقة بدائرة محافظة بنى سويف، الخميس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا يفيد بوقوع 3 حوادث متفرقة بدائرة المحافظة.



وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وفى الحادث الأول أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام عزبة أبو سنه بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر مما أسفر عن إصابة أحمد عبدالتواب أسامة، طالب، 20 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد عبدالفتاح فراج 43 سنة، عامل مصابًا بجروح وكدمات متفرقة ومقيمون بمحافظة بنى سويف.



وفى الحادث الثاني أصيب شخصان فى حادث تصادم تريلا في سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتحاه القاهرة بدائرة المحافظة منا أسفر عن إصابة إيهاب سيد رشوان 40 سنة، ومقيم بمحافظة بني سويف مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني، وأحمد رجب ابراهيم 27 سنة، ومقيم بمركز اهناسيا مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر.



وفى الحادث الثالث أصيب شخصان فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق انفسط - الجيزاوية بدائرة المحافظة مما أسفر عن إصابة أحمد محمد علي مكي 25 سنة ومقيم بمحافظة الأقصر عامل مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، وعلي خليفه غانم خليفه 56 سنة، ومقيم بمحافظة بني سويف عامل، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بنى سويف وتم تحرير محضر بالواقعة.

