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الخارجية الأمريكية عن أزمة سد النهضة: لن نترك 100 مليون مصري بدون مياه
الجمعة 25/يونيو/2021 - 06:48 ص
شيماء حسن
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أكد صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أهمية النيل بالنسبة للشعب المصري، قائلًا "أمريكا لن تترك 100 مليون مصري بدون مياه".
وأضاف "وربيرج" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الاتصالات الأخيرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي والتشاور والتباحث على مستوى وزيري الخارجية المصري والأمريكي يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتابع "ليس هناك أي شك بالنسبة لأهمية مياه النيل بالنسبة للمصريين، والولايات المتحدة تدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة، ولن نستبق أي قرار من البيت الأبيض ولكن من المهم أن يستمر التركيز على موضوع المفاوضات".
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