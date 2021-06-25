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تحرك برلماني لغلق المواقع الإباحية في مصر (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل التحرك البرلماني لغلق المواقع الإباحية في مصر.

وأكد "دياب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه من الضروري حجب المواقع الإباحية التي تؤدي إلى ضياع القيم الأخلاقية والدينية.

وتابع أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب،: "طالما نجحنا في حظر المواقع التي تدعو إلى الإرهاب نستطيع حجب المواقع الإباحية".

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