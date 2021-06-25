الخارجية الأمريكية: نتوقع زيارات متبادلة بين السيسي وبايدن

أكد صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، على أهمية الدور الإقليمي لمصر في حل الأزمة الليبية، كاشفًا عن تفاصيل النتائج التي خرج بها مؤتمر برلين 2.





وقال "وربيرج" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن مؤتمر برلين 2 حول ليبيا خرج باتفاق على الصعيد الدولي بالنسبة لأهمية حل الأزمة الليبية والحاجة إلى تحقيق تقدم محرز في هذا الملف.





وأشاد بجهود مصر لحث كل الأطراف الليبية واستمرار وقف إطلاق النار وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، موضحًا أن هذا المؤتمر كان فرصة رائعة لتشدد على شركائها لحل الأزمة الليبية.



