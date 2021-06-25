الفريق أسامة ربيع: تم إنفاق 22 مليار على قناة السويس وربحناها في عدة شهور

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس ليس لها منافس أو بديل، ولكنهم يتابعون وضع كل القنوات الملاحية، لافتا إلى أنهم عملوا على تقديم عدد من الحوافز للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي تصل إلى 75% لجذب عملاء جدد.





وأشار "ربيع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم تمكنوا من فتح سوق جديد، منوها بأن أعمال التطوير بقناة السويس لن تؤثر على حركة الملاحة، منوها بأن قناة السويس بدأت تحقق أرباح في نفس يوم افتتاحها.



