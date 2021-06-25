Advertisements

الفريق أسامة ربيع: تم إنفاق 22 مليار على قناة السويس وربحناها في عدة شهور

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس ليس لها منافس أو بديل، ولكنهم يتابعون وضع كل القنوات الملاحية، لافتا إلى أنهم عملوا على تقديم عدد من الحوافز للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي تصل إلى 75% لجذب عملاء جدد.

وأشار "ربيع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم تمكنوا من فتح سوق جديد، منوها بأن أعمال التطوير بقناة السويس لن تؤثر على حركة الملاحة، منوها بأن قناة السويس بدأت تحقق أرباح في نفس يوم افتتاحها.

وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم انفاق 22 مليار جنيه في تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس وليس 64 مليار جنيه، وتم تحقيقها كايرادات خلال في 4 شهور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر قناة السويس الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 10 ساعة

الخارجية الأمريكية عن أزمة سد النهضة: لن نترك 100 مليون مصري بدون مياه

منذ 41 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يخطط للتخلص من نجمه

منذ نصف ساعة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 15 ساعة

مدافع جديد يقترب من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الفريق أسامة ربيع يكشف موعد افتتاح المتحف العالمي لقناة السويس

لحظة عبور أكبر سفينة حاويات في العالم من قناة السويس (فيديو)

رئيس قناة السويس: لا إصابات بكورونا بين المرشدين (فيديو)

اقتصادية قناة السويس: نعمل مع جهات الدولة لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين

أسامة ربيع: رسم مرور أكبر سفينة في العالم من قناة السويس مليون دولار

رئيس هيئة قناة السويس: سجلنا مرور 14019 سفينة من يناير وحتى 30 سبتمبر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى