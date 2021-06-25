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أستاذ استشعار عن بعد: مصر من أكثر دول العالم جفافًا

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:16 ص
هشام العسكري
هشام العسكري
أمنية فوزي
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قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الجفاف من أهم الكوارث الطبيعية التي تنجم عن التغيرات المناخية وعمليات فيزائية، منوهًا بأن الجفاف يهدد الحياة على شكل الأرض، ومصر من أكثر دول العالم جفافًا.

وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنّ الجفاف يزداد على مستوى العالم، كما أنّ العالم يجب أن يأخذ بالشكل الجدي في مواجهة من تغيرات مناخية وتأثيرها على المواطنين والشعوب، قائلا: "سنواجه مشاكل بسبب التغيرات المناخية على مستوى العالم، والاهتمام أصبح كبير خلال الفترة الحالية والحديث عن ندرة المياة زاد".

وتابع: "الظواهر لها تأثير يختلف بين دولة أخرى بسبب التغيرات المناخية، وهناك جفاف ممتد على شرق إفريقيا وأثيوبيا، والتغيرات المناخية كالجفاف من الممكن السيطرة عليها كترشيد الاستهلاك"، مؤكدًا أن مصر وشمال إفريقيا والخليج العربي من أكثر المناطق التي ستتعرض للجفاف.

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