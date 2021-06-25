تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا









يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وتعد أنها البطولة الأهم في العالم ومن البطولات الأكثر متابعة خلال السنوات الأخيرة.





ومن المقرر أن تكون مباريات دور الـ16 في اليورو كالآتي :





بلجيكا - البرتغال

ايطاليا - النمسا





فرنسا - سويسرا

اسبانيا - كرواتيا





السويد - اوكرانيا

انجلترا - ألمانيا





هولندا - التشيك

ويلز - الدنمارك





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا "يورو 2020".





قناة: ARMTV Armenia، عبر القمر الصناعي: Eutelsat 3.1°E، على التردد: 12734 V 16750.





قناة: Ictimai TV Azerbaijan، عبر القمر الصناعي: Azerspace 46°E، على التردد: 11175 H 27500.





قناة: ERT Greece، عبر القمر الصناعي: Eutelsat 3.1°E، على التردد: 12734 V 16750.





قناة: ARMTV Armenia، عبر القمر الصناعي: Intelsat 60°E، على التردد: 11622 V 8527.





قناة: IRIB HD Iran، عبر القمر الصناعي: Intelsat 62°E، على التردد: 11555 V 30000.





قناة: IRIB HD Iran، عبر القمر الصناعي: Badr 26°E، على التردد: 11900 V 27500.





قناة: TRT 4K Turkey، عبر القمر الصناعي: Turksat 42°E، على التردد: 10980 V 12500.





قناة: TRT 1 Turkey، عبر القمر الصناعي: Turksat 42°E، على التردد: 11958 H 27500.





قناة: TRT 1 Turkey، عبر القمر الصناعي: Eutelsat 7°E، على التردد: 11637 H 30000.



