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"ثابت" لمحمد رمضان يحقق ٦ ملايين مشاهدة فى أول أسبوع من طرحه (فيديو)
الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:57 ص
ولاء عبد الناصر
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حقق فيديو كليب “ثابت” للفنان محمد رمضان نجاحاً كبيراً، وذلك بعد طرحه بأيام قليلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرة 'يوتيوب".
وتمكن فيديو كليب “ثابت” من تحقيق ٦ ملايين مشاهدة في اسبوع بعد طرحه، ونال إعجاب الكثير من الجمهور.
يذكر أن أغنية "ثابت" كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.
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