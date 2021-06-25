"ثابت" لمحمد رمضان يحقق ٦ ملايين مشاهدة فى أول أسبوع من طرحه (فيديو)





حقق فيديو كليب “ثابت” للفنان محمد رمضان نجاحاً كبيراً، وذلك بعد طرحه بأيام قليلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرة 'يوتيوب".





وتمكن فيديو كليب “ثابت” من تحقيق ٦ ملايين مشاهدة في اسبوع بعد طرحه، ونال إعجاب الكثير من الجمهور.



